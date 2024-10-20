Жестокое предательство: 19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 42 0

19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу

Жестокое предательство: 19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Малыш скончался из-за истощения.

Жительница Коврова Владимирской области выбросила в коробке на улицу умершего годовалого сына. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

Как информирует следствие, гражданка Коврова 2005 года рождения оставила годовалого сына одного в квартире на продолжительное время. В результате, ребенок, лишенный воды и еды, скончался от истощения.

Вернувшись домой, горе-мать положила тело своего ребенка, а также его вещи, в коробку и выбросила все недалеко от дома. Тело было обнаружено местными жителями в пятницу, 18 октября.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего“)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в парке на северо-западе Москвы найдены останки человека. Судебно-медицинская экспертиза установит пол, возраст, примерную дату и причину смерти. На месте происшествия работает оперативная группа, устанавливаются все детали произошедшего.

+7° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
«Он заботится о семье»: отец Джулиана Ассанжа рассказал о его жизни после освобождения
22:30
Возвращение к кнопкам: миру гаджетов предрекают отказ от сенсорного управления
22:08
«Он занят и счастлив»: как Аффлек живет после развода с Лопес
21:46
Жестокое предательство: 19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу
21:23
Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз
21:01
«Люблю пельмени»: «Мисс Россия — 2024» поразила рационом питания

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Займет минуту: как узнать свой прогноз на 2025 год с помощью даты рождения
Самый молодой праздник России: значение и традиции Дня отца
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака