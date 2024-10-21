Опережая инфляцию: где в РФ быстрее всего растут зарплаты

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Экономист Балынин увидел рост реальной покупательской способности бедных россиян

Опережая инфляцию: где в РФ быстрее всего растут зарплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

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Экономист оценил уровень доходов россиян в зависимости от региона.

Наибольший рост реальных доходов россиян наблюдается в Калмыкии, Адыгее и на Чукотке. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2024 году за первые шесть месяцев рост доходов составил 7,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — пояснил эксперт.

В Калмыкии доходы выросли почти на четверть — 24,1%. В Чукотском автономном округе и Адыгее показатели составили 12,4% и 11,8% соответственно. Также в пятерке лидеров по увеличению доходов по регионам оказались Курганская и Белгородская области.

По мнению Балынина, все дело в стабилизации инфляции и росте минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, в 2025-м он увеличится на 16,6% и составит чуть больше 22 тысяч рублей.

При этом в целом в российских регионах ситуация остается неоднородной. По мнению эксперта, причина в разном уровне поддержки населения и экономической активности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда у россиян вырастет зарплата после повышения МРОТ.

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