В Петербурге раскрыли схему крупного хищения бюджетных средств

Громкое задержание в Петербурге. Вопросы у правоохранителей возникли к советнику губернатора и экс-главе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Елене Церетели. Ее подозревают в крупном хищении бюджетных средств. По данным следствия, возглавляемый Церетели фонд получил деньги из казны на создание центров помощи бизнесменам, вот только помогали предприимчивые организаторы исключительно себе. С подробностями — корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Утро, которое началось не с кофе. Следователи проверяют 20 адресов. Изъяты телефоны, ноутбуки, бумаги — все что что может помочь найти испарившиеся миллионы.

Следователи стучатся в двери комитета по промышленной политике, инновациям и торговле и некоммерческого Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Еще три года назад правительство Петербурга и этот фонд заключили соглашение. Фонд должен был создать в городе десять центров, которые оказывали бы услуги бизнесменам. За это он получал субсидию в 23 миллиона рублей. Однако, объектов не создали. А миллионы разлетелись по карманам сотрудников в виде премий и зарплат.

Речь о центрах «Мой бизнес», их в городе считанные единицы, здесь предприниматели могут оформить все услуги в одном окне.

По сути эти центры работают как МФЦ или центры «Мои документы», но для бизнесменов». Естественно, на пятимиллионный мегаполис трех центров (а именно столько отмечено их на сайте) недостаточно. Вот только те, кто отвечал за строительство новых, решили распорядиться деньгами иначе. И список этих лиц очень солидный.

По информации «Известий» к совершению преступления могли быть причастны Елена Церетели, председатель общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе Петербурга, она же — бывший руководитель некоммерческого фонда, Юрий Штакельберг, замруководителя фонда, зампредседателя общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе Петербурга Ольга Жукова и начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Мария Татаринова.

«Уверенность людей в том, что они не будут привлечены к ответственности связана с тем, что какая-то плотная связь с кем-то из чиновников крупных в администрации города. Там это какие-то знакомые, родственники, как правило… Возможно, подобные схемы уже проходили», — предполагает Александр Михайлов, бывший следователь при Генеральной прокуратуре РФ.

Может поэтому три года никто и не обращал внимания, что новые центры не открываются. Елена Церетели по делу проходит как обвиняемая.

«Ну плохо, что не открыли. Бюджетные деньги надо использовать по назначению. По Елене Церетелли я ничего плохого не могу сказать. Очень энергичная, компетентная женщина. Ну, на тот момент, когда мы с ней работали, ну, она, она болела душой, то, что называется, да, то есть прилагала там большое количество усилий», — отмечает Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга по экономическим вопросам в 2019–2021 годах.

В частности, в СМИ достаточно ее интервью, о грядущем открытии десяти центров. Сейчас про амбициозные планы и их срыве задержанные рассказывают следователям, возбуждено уголовное дело по части 2 165-й статьи УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц и в особо крупном размере.