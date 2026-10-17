В Москве расширят поддержку участников СВО и их семей

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

В проекте столичного бюджета предусмотрены средства на сохранение социальных выплат.

Социальная помощь участникам СВО и их семьям в Москве

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Все установленные социальные выплаты сохранятся, а близким военнослужащих продолжат предоставлять дополнительные меры помощи. Финансирование этих направлений предусмотрено в проекте городского бюджета. О планах по поддержке участников СВО и их семей сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «МАКС».

Среди действующих мер включены: ежемесячные пособия на ребенка, освобождение от оплаты за детский сад, дополнительные занятия и питание в школах и колледжах.

В сообщении говорится, что помимо выплат и льгот, в столице более трех лет работает Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Там можно получить юридические и психологические консультации, помощь в оформлении социальной поддержки, сопровождение по вопросам реабилитации и протезирования.

Центр также помогает бывшим военнослужащим вернуться к мирной жизни: специалисты консультируют по вопросам карьеры, подбирают программы переобучения и содействуют трудоустройству.

В настоящий момент Социально-реабилитационный центр ветеранов находится на реконструкции, которую планируют завершить в 2027 году. По словам мэра, он станет пространством для социальной адаптации и помощи ветеранам СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Москвы оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
«Вы его замучали!» — Лолита заступилась за Губина
17:09
«Неотесанный и непричесанный»: SHAMAN спел о русском мужике
16:48
В Москве расширят поддержку участников СВО и их семей
16:20
«Все не без греха»: директор Долиной вступился за певицу из-за мигалок
16:09
«Откинуло к рэп-воспоминаниям»: ST оценил песню погибшего военкора Еремина
15:59
«Бог тебе судья»: Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Всегда помогу»: Лепс готов дать Баскову денег
«Я просто обалдел»: Губин раскрыл результаты медицинских анализов
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео