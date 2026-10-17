«Вы его замучали!» — Лолита заступилась за Губина

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 20 0

Артистка считает, что ее коллеги неприятно лишнее внимание.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лолита Милявская заявила, что журналисты нарушают личные границы Андрея Губина

Певица Лолита Милявская призвала представителей СМИ перестать донимать Андрея Губина. Она считает, что артисту неприятно излишнее внимание и он только страдает от происходящего. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Я смотрю на бестактность ваших коллег. Вы его замучили. Это тот случай, когда человек ежится, не хочет внимания. Все-таки должны быть личные границы. Я его очень люблю, он очень талантливый. Это тот случай, когда нельзя человека мучить. Мучайте нас всех, кто так не реагирует на это. Его надо поберечь, он очень раненый», — объяснила певица.

При этом корреспондент заметила, что на последних встречах с Губиным тот активно вел диалог с журналистами, и казалось, что выход на публику приносит артисту удовольствие. Однако у Лолиты другое мнение. По ее словам, внешняя вовлеченность еще не означает постоянную готовность находиться во внимании прессы.

Также Милявская обратила внимание на просьбу артиста оставить его в покое, которая была проигнорирована. Она согласилась с тем, что медийные люди должны общаться с журналистами — это часть их работы. Но также и напомнила о наличии личных границ, предпочтений и нетактичности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Губин публично поделился историей из 90-х. По словам артиста, ему пришлось дважды столкнуться с бандитами во время гастролей. Решить проблему с недоброжелателями получилось благодаря связям с Иосифом Кобзоном.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
«Вы его замучали!» — Лолита заступилась за Губина
17:09
«Неотесанный и непричесанный»: SHAMAN спел о русском мужике
16:48
В Москве расширят поддержку участников СВО и их семей
16:20
«Все не без греха»: директор Долиной вступился за певицу из-за мигалок
16:09
«Откинуло к рэп-воспоминаниям»: ST оценил песню погибшего военкора Еремина
15:59
«Бог тебе судья»: Волочкова со слезами поздравила дочь с 21-летием

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
«Всегда помогу»: Лепс готов дать Баскову денег
«Я просто обалдел»: Губин раскрыл результаты медицинских анализов
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео