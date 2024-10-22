«Не мой король»: на Карла III напали во время выступления в парламенте Австралии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Сенатор Торп накричала на короля Великобритании Карла III в парламенте Австралии

«Не мой король»: на Карла III напали во время выступления в парламенте Австралии

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Сенатор Лидия Торп напала на короля Великобритании Карла III во время его выступления в парламенте Австралии. Об этом сообщило CNN.

Карл III выступил с речью о коренных народах Австралии. Местному же политику не понравились его слова, ведь когда-то представители Великобритании вторглись на их земли и провели колонизацию. В те времена погибло огромное количество местного населения, а выживших фактически поработили. Поэтому-то Торп и накинулась на короля с заявлением о ничтожности его статуса.

«Верните нам нашу землю, отдайте нам то, что вы украли. Вы не мой король», — прокричала Торп.

Это не первый случай протестов Торп. В минувшие годы она уже устраивала подобные концерты, потому Карл III и не придал последнему особого значения. В ответ на крики Торп он просто улыбнулся.

Два года назад во время церемонии принятия присяги сенатор назвала Елизавету II «ее величеством королевой-колонизатором», из-за чего пришлось заново проводить мероприятие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем супруг Елизаветы II хотел познакомиться с инопланетянином.

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