Экстренная ситуация: Вайнштейну предстоит срочная операция на сердце
Вайнштейну предстоит срочная операция на сердце
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
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Опального кинопродюсера привезли в госпиталь из тюрьмы.
Продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании, доставили из тюрьмы Нью-Йорка в местную больницу. Об этом пишет ABC со ссылкой на собственные источники в госпитале. По данным журналистов, Вайнштейну предстоит экстренная операции на сердце.
Сообщается также, что 72-летний продюсер жаловался на боль в груди.
В ближайшие несколько дней Харви Вайнштейн должен предстать перед судом, где присяжным предстоит оценить его виновность в сексуальных преступлениях.
В феврале 2020-го суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейн к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Зимой 2023-го он дополнительно получил 16 лет за те же действия.
Потерпевшей, увеличившей срок Вайнштейна, оказалась россиянка Евгения Чернышова. По словам жертвы, когда это произошло, она была уже замужем и воспитывала детей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Харви Вайнштейна перевели в тюремную больницу. Врачи тогда сообщали, что у бывшего продюсера очень много проблем со здоровьем.
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