Экстренная ситуация: Вайнштейну предстоит срочная операция на сердце

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 41 0

Вайнштейну предстоит срочная операция на сердце

Экстренная ситуация: Вайнштейну предстоит срочная операция на сердце

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Опального кинопродюсера привезли в госпиталь из тюрьмы.

Продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании, доставили из тюрьмы Нью-Йорка в местную больницу. Об этом пишет ABC со ссылкой на собственные источники в госпитале. По данным журналистов, Вайнштейну предстоит экстренная операции на сердце.

Сообщается также, что 72-летний продюсер жаловался на боль в груди.

В ближайшие несколько дней Харви Вайнштейн должен предстать перед судом, где присяжным предстоит оценить его виновность в сексуальных преступлениях. 

В феврале 2020-го суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейн к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Зимой 2023-го он дополнительно получил 16 лет за те же действия.

Потерпевшей, увеличившей срок Вайнштейна, оказалась россиянка Евгения Чернышова. По словам жертвы, когда это произошло, она была уже замужем и воспитывала детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харви Вайнштейна перевели в тюремную больницу. Врачи тогда сообщали, что у бывшего продюсера очень много проблем со здоровьем.

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