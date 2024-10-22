Легендарный телеведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 175 0

Он считается одним из основателей жанра «обзор прессы».

Легендарный телеведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни

Фото: из открытых источников

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В Италии ушел из жизни российский журналист Андрей Егоршев. Об этом написало издание aif.ru со ссылкой на пост его жены Марии. Она поделилась этой грустной новостью на своей странице в социальных сетях.

Журналист скончался 19 октября в городе Ламеция-Терме на 60-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна.

Егоршев родился в городе Жуковский 26 сентября 1965 года. В 1993 году окончил факультет журналистики МГУ.

Он считается одним из основателей жанра «обзор прессы». Журналист сотрудничал со многими крупными СМИ. Вел обзоры для радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Семь лет работал в программе «Пресс-экспресс», до самого ее закрытия в 1999 году. Передача шла в эфирах телеканалов «Первый» и «ТВ Центр». Сотрудничал с «НТВ» и был обозревателем в программе «Вести». С 2012 по 2015 годы преподавал в РГГУ на кафедре журналистики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни солист группы Iron Maiden Пол Ди’Анно.

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