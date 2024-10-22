Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Сопровождали ракетоносцы экипажи самолетов Су-30СМ.

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Сопровождали ракетоносцы экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ. Полет длился порядка десяти часов.

В оборонном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, Черным и Балтийским морями. Все они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Прежде 5-tv.ru опубликовал одни из самых ярких кадров из зоны спецоперации. На видео показано, как истребитель Су-35С прикрывает работу бомбардировщика Су-34. Последний нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в Курской области за сутки. В частности, армия Украины потеряла свыше 340 боевиков, а также военную технику.

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