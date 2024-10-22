Свыше 340 боевиков и три БМП Bradley: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Армия Украины за сутки потеряла свыше 340 боевиков в Курской области

Свыше 340 боевиков и три БМП Bradley: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российские войска продолжают вытеснять противника с территории РФ.

Вооруженные силы России в ходе выполнения операции по вытеснению армии Украины из Курской области за сутки ликвидировали свыше 340 боевиков и уничтожили военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, из них три БМП Bradley производства США, и пять боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

В частности, подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения наступательных действий нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово и Черкасская Конопелька. Также наши бойцы отразили две контратаки противника в направлении Зеленого Шляха и Николаево-Дарьино.

Поражение ВСУ нанесено в районах следующих населенных пунктов: Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

Вместе с тем нанесены удары по районам сосредоточения украинских боевиков в Сумской области и резервам ВСУ в населенных пунктах Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 25 662 боевика. Также была уничтожена военная техника, в том числе 172 танков, 89 боевых машины пехоты, 103 бронетранспортера, 982 боевые бронированные машины, 675 авто, 221 артиллерийское оружие, 54 станции РЭБ, 38 пусковые установки РСЗО и девять ЗРК, а еще пять транспортно-заряжающих машин.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ отказались выполнять приказы в Донбассе и за это их отправили в Курскую область.

Тема:
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