Истребитель Су-35С прикрывает работу бомбардировщика Су-34. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как Су-35С сопроводил бомбардировщик на пути к цели
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Боевые самолеты работают в паре — был уничтожен опорный пункт ВСУ.
Многоцелевой истребитель Су-35С сопроводил бомбардировщик Су-34, который нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Опорник» неприятеля был уничтожен фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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