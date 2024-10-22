Госдума повысила уровень МРОТ в 2025 году на 16,6%

При этом соотношение с медианной зарплатой по сравнению с предыдущим годом увеличится на 48%.

Государственная дума на планерном заседании, которое состоялось 22 октября, приняла закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году.

В следующей году МРОТ будет составлять 22440 рублей. Таким образом, по сравнению с текущим годом этот показатель возрастет на 16,6%.

«Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%», — уточняется в пояснительной записке к закону.

По информации доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, стремительнее всего размер заработной платы растет в таких российских регионах, как Калмыкия, Адыгея и на Чукотка. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Курганская и Белгородская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили поднять уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц. Пос словам председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, заработная плата влияет не только на увеличение самого достатка россиян, но и на уровень их жизни в целом.