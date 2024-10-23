«Не только для хайпа»: Газманов про значимость конкурса «Родники» для страны

Всего за год россияне прислали больше 20 тысяч заявок на участие.

Народный артист РФ Олег Газманов уверен, что конкурс «Родники» призван повысить культурный уровень России. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной проекту.

По словам певца, сначала были пилотные варианты этого конкурса, после чего они вместе с продюсером Еленой Ульяновой задались вопросом: что нужно нашей стране?

«Вообще идея была такая: чтобы появились песни не только для хайпа, а песни полезные, поднимающий культурный уровень наших людей, а не опускающий его под плинтус», — объясняет артист.

В итоге проект стал таким, какой он есть сейчас. Изначально планировалось, что конкурсанты пришлют около 500 песен, из которых будет выбрано от десяти до 15 лучших. Каково же было их удивление, когда в первый год работы народ прислал более 20 тысяч песен. Многие из которых, кстати, в поддержку бойцов СВО.

«Думали, что утонем в потоке народного творчества!» — с гордостью отмечает певец.

Газманов отметил, что «Родники» — это нечто больше теперь, чем просто конкурс. Это, скорее, целая эко-система, которая сама себя фильтрует.

«Это единственный, наверное, в стране конкурс, где весь первый этап — 80% конкурса, если не больше, проходит без жюри», — говорит он.

Жюри, в свою очередь, видит, какие песни продвигаются наверх, и подключаются для того, чтобы помочь музыкантам. Например, сделать для них аранжировки или дать уроки по вокалу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трудностях конкурса «Родники».