«Слушаем сто песен»: Олег Газманов рассказал о трудностях конкурса «Родники»

«Родники» бьют все рекорды: 26 тысяч человек подали заявку на участие.

Конкурс «Родники», руководителем которого является Олег Газманов, стал одним из самых востребованных для начинающих артистов. Идеология проекта проста: любой талант должен быть замечен. С какими трудностями пришлось столкнуться во время реализации конкурса, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с председателем жюри.

«Вы даже не представляете, что такое отслушать, например, сто песен. Мы сегодня слушаем сто песен. Это очень сложная история. И потом нужно обсудить каждую песню. Понять, есть ли в них какой-то потенциал. Мы боимся кого-то упустить», — признался артист.

Несмотря на такие сложности, Олег Газманов горит и гордится этим проектом. Поучаствовать в нем может любой человек с абсолютно любым талантом: и с красивым голосом, и с хорошим текстом, и с прекрасными навыками владения инструментов. Уникальность конкурса очевидна: он дает возможность каждому.

«У нас другой принцип работы. У нас единственное — народный вкус. У нас в основном отбирает участников народ, голосует за того или другого человека. Я считаю, это более интересно и важно, потому что как бы появляются такие интересные люди», — добавил российский исполнитель.

Конкурс пользуется спросом у начинающих певцов именно благодаря доверию артистам, которые состоят в жюри. В состав «критиков», помимо Олега Газманова, входят Родион Газманов, SHAMAN, Зара, Сергей Войтенко, ST, Сергей Трофимов, Михаил Андреев.

«Очень высокий уровень, конкурсный, поэтому бывает сложно выбрать вот тех, кто лучше всех спел или лучше всех представил песню. Но там есть ряд крепчайших хитов, которые, я уверен, что получат хорошее развитие и очень хорошее будущее», — высказался Родион Газманов.

Заслуженная артистка России Зара разделяет мнение своего коллеги «по цеху». Сейчас ничто так не цепляет слушателей, как искренность, добавила певица. Она считает, что публику невозможно обмануть, поскольку это все чувствуется сразу.

«Тут самое важное — душа. Потому что действительно есть очень хорошие голоса, но вот они просто поют, а не трогают. Есть голоса, может быть, не с таким большим диапазоном, но тембр трогает. Мы понимаем, что человек чувствует то, что он доносит», — поделилась исполнительница.

Проект живет уже два года, а заявок уже около 26 тысяч, и это только начало! В отличие от предыдущего сезона, в этом году другим странам тоже разрешено принимать участие. Хоть и в начале конкурс не планировался международным, со временем все стало очевидно: это должен увидеть весь мир!

Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс оценил идею включить песни Газманова и SHAMAN в школьную программу.