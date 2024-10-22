Самолет в аэропорту Екатеринбурга выкатился за пределы ВПП

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

«Кольцово» пришлось приостановить прием и отправку бортов.

Самолет в аэропорту Екатеринбурга выкатился за пределы ВПП

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Международный аэропорт «Кольцово» временно прекратил прием и отправку самолетов из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы лайнера. Информацию опубликовала пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.

«В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы, отложен вылет нескольких рейсов», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

В данный момент в «Кольцово» возобновлены прием и отправка воздушных судов. Пострадавших в инциденте с выкатившимся за пределы ВПП самолетом в Кольцово в Екатеринбурге, по данным РИА Новости, нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в аэропорту Иркутска 1 апреля 2024 года задержали самолет из-за шутки о бомбе. Причем прозвучала она прямо из салона лайнера. Выяснилось, что пошутил кто-то из пассажиров.

Экипаж и служба безопасности не сочли это смешным. Капитан воздушного судна после заявления о бомбе принял решение о повторном досмотре пассажиров и багажа. Всех находившихся на борту самолета высадили и доставили на автобусе обратно в аэровокзал. После повторного досмотра рейс благополучно вылетел, но время задержки составило около трех часов.

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