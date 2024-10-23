Бургеры из McDonald's вызвали массовые случаи отравления в США
Всего от продукции общепита пострадали 50 человек, один скончался.
Фото: Reuters/Willy Kurniawan
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После употребления бургера в сети быстрого питания McDonald’s в США один человек скончался. Смерть наступила в результате острого отравления. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC).
Отравившийся съел бургер в точке быстрого питания в штате Колорадо. У него развилась гемолитико-уремический синдром (патологическое состояние, характеризующееся образованием в мелких сосудах сгустков крови, блокирующих кровоснабжение жизненно важных органов, в частности почек — Прим. ред.). Как выяснилось, продукция была заражена кишечной палочкой. Всего же по стране отравились 50 человек, десять из них были госпитализированы. При этом в Центре отметили — заболевших может быть намного больше.
«Зарегистрировано 50 случаев заражения штаммом E. coli O157:H7, вызвавшим вспышку заболевания», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, после сообщений о наличие кишечной палочки в еде McDonald's акции компании упали более чем на 9%, а после новостей о смерти съевшего бургер — на 10%.
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