Вплоть до больницы: школьники в США испытали странные ощущения из-за мармелада

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

В США школьники испытали странные ощущения, полакомившись мармеладными мишками

Вплоть до больницы: школьники в США испытали странные ощущения из-за мармелада

Фото: 5-tv.ru

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Некоторых подростков пришлось госпитализировать.

В штате Калифорния 17 учеников школы Уолтера Рида съели мармеладных мишек с неизвестным веществом. Об этом сообщает издание People.

«Ученики заявили, что они действительно проглотили что-то в форме мармеладного мишки», — сказал капитан полиции Лос-Анджелеса Эрик Скотт.

Как рассказали врач, школьники в возрасте от 12 до 13 лет почувствовали себя плохо, у них была тошнота, рвота и беспокойство. Двоих госпитализировали, а 15 учеников осмотрели на месте.

Как рассказал Скотт, в мармеладках не нашли след фенталина. Теперь проводится расследование, правоохранители выясняют, что содержалось в этих мишках.

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