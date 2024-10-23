Политик написал заявление в неформальной обстановке.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба узнал о своем увольнении в спортзале и позже написал заявление под бутылку игристого и сигару. О переломном моменте он рассказал в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Рамины Эсхакзай.

Украинское издание ТСН уже сообщало со слов Кулебы, что весть об увольнении пришла в то время, когда политик вместе с супругой Светланой тренировались в спортзале. Перед началом тренировки ему позвонил премьер-министр Денис Шмыгаль и неожиданно попросил приехать к нему.

Дмитрий сразу догадался, что речь пойдет об увольнении. Вернувшись домой после серьезного разговора, он вместе с супругой принялся писать заявление в неформальной обстановке.

«Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки, пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», — сообщил экс-глава МИД Украины.

При этом он утверждает, что решение президента* Незалежной Владимира Зеленского отправить его в отставку, он воспринял спокойно. Кулеб не назвал конкретные причины увольнения, но подчеркнул, что у Зеленского и Шмыгаля не было каких-либо претензий к его работе.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США назвали настоящую причину увольнения Кулебы.