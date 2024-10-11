Укрепляют иммунитет: травяные чаи положительно влияют на организм осенью

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 26 0

Эндокринолог Казачкова: травяные чаи положительно действуют на организм

Укрепляют иммунитет: травяные чаи положительно влияют на организм осенью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Самыми полезными их ингредиентами стали клюква, имбирь, лимон, мята, корица и облепиха.

Травяные чаи способствуют укреплению иммунитета в осеннее время. Об этом в беседе с Газета.Ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Эксперт предлагает несколько вариантов чаев, которые помогут победить вирус в холодное время года. Корень имбиря, к примеру, поможет в борьбе с першением в горле. Если к нему добавить ломтик лимона, то человек получит хорошую дозу витамина С. Также полезна мята — она успокаивает нервы и помогает в проблемах с пищеварением. Что касается облепихи, то она укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами.

Еще один вариант полезного травяного чая — с клюквой. Она будет полезна при проблемах с мочевыводящей системой. Такая добавка как корица регулирует уровень сахара в крови и, ко всему прочему, обладает согревающим эффектом.

«Комбинируя эти ингредиенты, вы можете создавать свои уникальные чайные смеси. Например, попробуйте соединить имбирь, лимон и мед — это классическое сочетание, которое поможет при первых признаках простуды. Или экспериментируйте с более необычными вариантами», — заверила Казачкова.

Врач подчеркнула, что регулярное употребление чаев поможет чувствовать себя энергичнее — укрепит защитные силы организма и успокоит нервную систему.

Важно также помнить, что такие напитки не являются лекарствами и перед их употреблением стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, какие проблемы для организма принесет осенний сезон. 

Тема:
Погода
11 окт
Ураган «Милтон» в США унес жизни 12 человек
10 окт
«Нет электричества»: житель Тампы показал последствия урагана «Милтон»
10 окт
«Работаем»: в Кремле рассказали о самочувствии сотрудников на фоне магнитных бурь
10 окт
Магнитные бури уже скоро: огромное облако плазмы летит к Земле
10 окт
Сметает все на своем пути: что известно о накрывшем Флориду урагане «Милтон»
10 окт
Мощь урагана «Милтон» в США понизили до третьей категории
10 окт
Снова пятая категория: эксперт объяснил увеличение частоты возникновения мощных ураганов на Земле
10 окт
«Роскосмос» показал фото урагана «Милтон»
9 окт
Первый снег выпал в Митино
9 окт
Ураган «Милтон» подступил к побережью Флориды
+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.24
0.29 106.51
0.09
Подарки судьбы или ловушки: что принесет ретроградный Юпитер в октябре 20...

Последние новости

8:18
В шаге от звезды: как знаменитости нанимают персонал на работу
8:05
Под Челябинском столкнулись два поезда
8:02
Ураган «Милтон» в США унес жизни 12 человек
7:46
Массовые аварии участились на дорогах России из-за непогоды и плохой видимости
7:37
Аппетиты растут: почему осенью просыпается тяга к сладкому
7:30
Расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

От изжоги до реанимации и летального исхода один шаг: продукт, которым нельзя «тушить» пожар в желудке
«Нет электричества»: житель Тампы показал последствия урагана «Милтон»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака