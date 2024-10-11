Укрепляют иммунитет: травяные чаи положительно влияют на организм осенью

Самыми полезными их ингредиентами стали клюква, имбирь, лимон, мята, корица и облепиха.

Травяные чаи способствуют укреплению иммунитета в осеннее время. Об этом в беседе с Газета.Ru рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Эксперт предлагает несколько вариантов чаев, которые помогут победить вирус в холодное время года. Корень имбиря, к примеру, поможет в борьбе с першением в горле. Если к нему добавить ломтик лимона, то человек получит хорошую дозу витамина С. Также полезна мята — она успокаивает нервы и помогает в проблемах с пищеварением. Что касается облепихи, то она укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с вирусами.

Еще один вариант полезного травяного чая — с клюквой. Она будет полезна при проблемах с мочевыводящей системой. Такая добавка как корица регулирует уровень сахара в крови и, ко всему прочему, обладает согревающим эффектом.

«Комбинируя эти ингредиенты, вы можете создавать свои уникальные чайные смеси. Например, попробуйте соединить имбирь, лимон и мед — это классическое сочетание, которое поможет при первых признаках простуды. Или экспериментируйте с более необычными вариантами», — заверила Казачкова.

Врач подчеркнула, что регулярное употребление чаев поможет чувствовать себя энергичнее — укрепит защитные силы организма и успокоит нервную систему.

Важно также помнить, что такие напитки не являются лекарствами и перед их употреблением стоит обратиться за консультацией к специалисту.

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