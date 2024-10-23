Сестра Гуфа прокомментировала его задержание в Подмосковье

Исполнитель пристал к незнакомой девушке, однако за нее заступился родственник.

Рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, задержали за драку в городе Апрелевка Московской области. Сестра исполнителя Ольга Долматова прокомментировала ситуацию 5-tv.ru.

«Официальный комментарий чуть позже даст наш адвокат», — подчеркнула сестра рэпера.

Утром 23 октября Гуф, по предварительной информации, пристал к незнакомой девушке, которая дала ему отпор и позвала на помощь родственника. Между Долматовым и местным жителем якобы завязалась потасовка, в результате которой рэпер нанес оппоненту побои по голове.

Родственник девушки написал заявление в полицию на Гуфа. Обоих участников драки забрали в отделение.

При этом, как сообщает StarHit.ru, за девушку вступился ее брат. В отделении полиции рэпер вел себя странно: ругался на пострадавшего и его сестру матом. Однако полиция утверждает, что Гуф вел себя адекватно, а вот родственник девушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

После разбирательства с правоохранителями рэпера отпустили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуф признался в любви своей бывшей жене Айзе, прикрепив к сообщению скриншот натальной карты.