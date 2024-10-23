Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 22 400 рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

Предположительно, этот показать повлияет на 4,2 миллиона работающих граждан России.

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 22 400 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

«С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц», — подчеркнула сенатор Наталия Косихина.

Предположительно, увеличение МРОТ коснется 4,2 миллиона работающих граждан России.

Во вторник, 22 октября, законопроект об увеличении МРОТ до 22 400 рублей поддержала Государственная дума. Сообщалось, что этот показатель возрастет на 16,6% по сравнению с текущим годом. В то же время соотношение МРОТ с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наибольший реальный рост доходов российских граждан заметили в Калмыкии, Адыгее и на Чукотке. В пятерку лидеров также вошли Курганская и Белгородская области.

Отмечалось, что в Калмыкии доходы местных жителей выросли почти на четверть, а в Чукотском автономном округе и Адыгее на 12,4% и 11,8%, соответственно.

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