Суд на Украине конфисковал имущество певицы Повалий за поддержку России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 8 0

Киевские власти изъяли у артистки авторские права на ряд композиций.

Суд на Украине конфисковал имущество певицы Повалий за поддержку России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ERSАндрей Эрштрем

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы Таисии Повалий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В публикации не уточняется имя артистки, однако указан ряд ее композиций, право на исполнение которых украинские власти также решили изъять.

«ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице: транспортное средство BMW… имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям… семь земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9,3095 гектаров, жилой дом общей площадью 442,8 квадратных метров, домовладение общей площадью 101 квадратный метр и транспортное средство BMW Х5», — указано в сообщении ВАКС.

В феврале текущего года Генпрокуратура Украины предъявила Повалий заочные обвинения, связанные с поддержкой России. По информации украинского ведомства, певица регулярно принимает участие в политических акциях, в частности, в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что власти Украины уже 20 лет преследуют Таисию Повалий.

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