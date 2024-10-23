Суд на Украине конфисковал имущество певицы Повалий за поддержку России

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы Таисии Повалий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В публикации не уточняется имя артистки, однако указан ряд ее композиций, право на исполнение которых украинские власти также решили изъять.

«ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице: транспортное средство BMW… имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям… семь земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9,3095 гектаров, жилой дом общей площадью 442,8 квадратных метров, домовладение общей площадью 101 квадратный метр и транспортное средство BMW Х5», — указано в сообщении ВАКС.

В феврале текущего года Генпрокуратура Украины предъявила Повалий заочные обвинения, связанные с поддержкой России. По информации украинского ведомства, певица регулярно принимает участие в политических акциях, в частности, в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что власти Украины уже 20 лет преследуют Таисию Повалий.