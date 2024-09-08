«Я там, где правда»: за что власти Украины уже 20 лет преследуют Таисию Повалий

Поддержавшую жителей Крыма и Донбасса народную артистку Украины хотят лишить всего имущества на родине.

Киевский режим решил отобрать у Таисии Повалий все имущество на Украине. Репрессии против певицы начались на родине после того, как в 2022 году она сделала окончательный выбор в пользу России. Однако конфликт народной артистки Украины с властями страны начался значительно раньше. История этого противостояния — в материале 5-tv.ru.

Обвинения по трем статьям

На днях минюст Украины подал в отношении Повалий иск в Высший антикоррупционный суд страны с требованием конфисковать принадлежащие певице объекты недвижимости, транспортные средства и даже права на восемь песен.

До этого, в феврале, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Повалий обвинения по трем статьям уголовного кодекса страны. Артистку обвинили в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии».

Также Повалий внесли в санкционный список, подписанный президентом* Украины Владимиром Зеленским, где вместе с ней оказались такие украинские знаменитости, как телеведущие Регина Тодоренко и Жанна Бадоева, певицы Ани Лорак и Анна Седокова, футболист Анатолий Тимощук.

«Угрожали расстрелом»

Сама певица утверждает, что еще 20 лет назад подверглась травле и даже угрозам жизни на родине из-за открытого выражения политической позиции.

«У меня обостренное чувство справедливости, я же пошла в эфир. Я пошла и высказала свое мнение. И после этого на меня начались гонения, страшные гонения. Чем дальше, тем хуже. Я бежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень тяжело», — делилась Повалий в эфире белорусского телеканала.

Певица, по ее словам, искренне думала, что жить на родине ей оставалось недолго, обстановка в стране рисовала беспросветное будущее.

Еще с 2006 года Повалий жила, по сути, на две страны. Она снимала квартиру в центре Москвы, но постоянно находилась на Украине, где даже пыталась заниматься политикой. Так, в 2012 Повалий баллотировалась на парламентских выборах в Верховную раду. У нее получилось войти в состав Партии регионов. Однако затем ее лишили мандата под предлогом того, что она совмещала депутатскую деятельность с предпринимательской.

Украинские таблоиды в попытках очернить Повалий писали, что она — «подруга» экс-президента страны Виктора Януковича, который якобы ее везде продвигал — сделал советником по культуре, помог попасть в Раду, а после свержения забрал ее с собой. На это артистка отвечает, что с Януковичем она никогда не виделась и не общалась.

«Я — с Россией»

Разногласия певицы с украинскими властями крайне обострились в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. Певица тогда активно поддержала решение жителей полуострова и даже выступила в Ялте на Дне России. Это буквально взбесило украинских националистов, которые стали постепенно вытеснять Повалий из страны, а в 2018-м потребовали лишить ее звания народной артистки Украины.

Однако окончательно в Россию певица перебралась только в 2022 году, после начала спецоперации. Артистка открыто заявила о том, что в России она чувствует себя спокойно, а ее родную страну необходимо избавить от нацизма.

«Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я — с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Ведь все эти восемь лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей», — говорила певица в одном из интервью.

Также Повалий призналась, что долгое время жила надеждой на Минские соглашения, которые, по ее словам, оказались блефом.

«Моя душа разрывалась, когда в Одессе горели люди в Доме Профсоюзов. Я плакала, когда в авиакатастрофе погибала доктор Лиза, хотя на Украине многие так радовались ее смерти… Я не верила, что это мои земляки! И поэтому ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба», — говорила Повалий.

По словам певицы, в том, что сегодня делает Россия, она видит спасение. Именно с Россией, где певица, по ее словам, чувствует себя защищенной, она связывает свое будущее. При этом певица не считает себя предателем родины и всегда помнит о своем происхождении.

«Я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня — все это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала», — заявляла Повалий.

Певица совершенно не волнуется о том, что у нее могут отнять звание народной артистки Украины, ведь у нее, по ее словам, есть настоящая народная любовь, которая важнее титулов.

Предательство сына

Артистка после переезда не на словах, а на деле поддержала Россию. Так, 9 мая 2022 года Повалий приняла участие в концерте, приуроченном ко Дню Победы, а в 2023 ездила в Луганск в рамках концерта в честь «80-летия освобождения Луганска от фашистских захватчиков».

Еще одним доказательством преданности певицы России стало то, что она перевезла из Киева в Москву свою 80-летнюю маму, сказав пожилой женщине, что здесь теперь их дом.

Омрачает нынешнюю жизнь Повалий только то, что ее позицию не поддержал 41-летний сын Денис. Более того, он буквально отрекся от матери.

«Я не имею отношения к этому человеку», — заявил сын Повалий в личном блоге.

Поведение наследника певицы до глубины души возмутило ее поклонников, а известный музыкальный критик Сергей Соседов назвал Дениса недостойным матери.

«Мне жаль Дениса. Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее! Мать дала тебе все, в том числе возможность жить в Испании», — заявил Соседов.

Впрочем, в декабре 2022 года, когда певица уже перебралась в Россию и обозначила свою позицию, Денис, не разделяющий политические взгляды матери, поздравил ее с днем рождения. В своем обращении он отметил, что несмотря ни на что любит ее.

«С днюхой, дорогая мамочка! Знай, что я люблю тебя независимо от того, что они говорят, и что ты делаешь или нет. По иронии судьбы этот эпизод был снят именно 24.02.2022… Я только надеюсь, что лучшее впереди», — написал сын Повалий в соцсети, опубликовав видео с телепередачи, снятой в феврале 2022 года.

Карьера в России

Сама Повалий продолжает строить успешную карьеру в Россию, где ее всегда принимали очень тепло. Покорять российскую сцену украинская певица начала еще в начале 2000-х, записала совместные композиции с Иосифом Кобзоном и Стасом Михайловым, неоднократно становилась лауреатом премии «Золотой граммофон». Особенно зрителям запомнился дуэт Повалий с «золотым голосом» российской эстрады Николаем Басковым.

Уже после окончательного переезда в Россию певица успела поучаствовать в проекте федерального телеканала «Две звезды», причем рейтинг был настолько высоким, что продюсеры решили снять еще два бонусных выпуска.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой дом в России присмотрела Таисия Повалий.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.