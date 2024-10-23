Путин поддержал идею КНР о реформе мировой системы управления

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Песков: Путин поддержал идею Китая о реформе мировой системы управления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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С чем связано это решение?

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Китая реформировать мировую систему управления по той причине, что сегодня необходимо думать о том, как придать ей большую эффективность. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах саммита БРИКС в Казани в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«Это рассуждение о том, что оно необходимо, что сейчас эта система буксует. Она во многом неэффективна, и время думать о том, как придать ей большую эффективность. Вот, что поддерживает президент», — сказал он.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. Участие в мероприятии примут участие лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита является обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия создаст в странах БРИКС центры обработки данных. РФ — вторая страна в мире по объему майнинговых мощностей.

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