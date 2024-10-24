Погибшие, пострадавшие и заложники: последние данные о теракте в Анкаре

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Пять человек погибли и 20 пострадали в результате теракта в турецкой Анкаре

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya; 5-tv.ru

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Боевики напали на аэрокосмическую корпорацию — стратегически важный в Турции военный объект.

Трое боевиков атаковали головной офис турецкой аэрокосмической корпорации в Анкаре. Они открыли огонь еще на подходе к зданию, внутри взяли заложников. Примерно через час террористы были ликвидированы, на данный момент известно о пяти погибших и 20 раненных.

Кроме того, нельзя не обратить внимание на момент, выбранный для нападения, президент Турции как раз улетел в Россию. А так же большую роль играет цель, обозначенная террористам. Хронология событий и первые результаты расследования в материале корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

В Анкаре ночь, но город не спит. Даже спустя несколько часов после теракта район оцеплен, дежурят десятки машин скорой помощи. Пока удалось выяснить, что нападение организовали боевики Рабочей партии Курдистана. Их почерк — не скрывать лица и привлекать к терактам женщин, одна из них участвовала в атаке.

Первой жертвой стал таксист, чей автомобиль захватили, чтобы подъехать к проходной. Затем — стреляют в сотрудников. Курдские радикалы подъехали именно в тот момент, когда на предприятии была пересменка, и из здания выходили люди. Эффект внезапности сработал: началась паника.

Террорист-смертник приводит в действие бомбу. Парковку перед штаб-квартирой авиапредприятия заволакивает дымом. Боевики начинают расстреливать всех подряд.

Террористы проникли в здание и захватили заложников, более часа люди провели под прицелом. К штаб-квартире стратегически важной военной компании в считанные минуты вертолетом переброшены бойцы спецподразделений, которые и взяли офис штурмом.

Несколько пострадавших в результате нападения боевиков доставлены в больницы в критическом состоянии, сообщил глава МВД. Какие именно цели преследовали боевики леворадикальной группировки курдов — еще предстоит выяснить. Одна из версий — сорвать мирный процесс, который Анкара предложила руководству Рабочей партии Курдистана: боевики складывают оружие и получают амнистию. Они ответили по-своему.

«Нам очень жаль. Снова жертвы среди наших граждан. Да помилует Бог погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым», — прокомментировал заместитель председателя Демократической Партии Турции Сезай Темелли.

Цель атаки выбрана не случайно. Авиакорпорация ТУСАШ сейчас производит Anka-3 — турецкий ударный оперативно-тактический беспилотник с реактивным двигателем, малозаметный для радаров. Проект секретный. Первый полет меньше года назад.

Кроме того, ТУСАШ выпускает ударные вертолеты, модернизирует для турецких ВВС американские истребители F-16 и транспортники C-130 Hercules. Еще один контракт — обновление 20 штурмовиков СУ-25: Азербайджан сможет использовать на самолетах турецкие ракеты и бомбы.

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