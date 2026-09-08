По удручающей статистике, от 50% до 80% взрослых испытывают сильное беспокойство перед походом к стоматологу. Однако корни у этого лежат глубоко в детстве — как благодаря самим врачам, так и родителям, нагнетающим обстановку перед лечением зубов.

Как сформировать у ребенка правильное отношение к дантистам и лечению зубов, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала детский и подростковый стоматолог Елена Руднева.

Что нельзя говорить ребенку перед походом к зубному

Как уменьшить страх ребенка перед походом к стоматологу, какие фразы родителям нельзя говорить. Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

По словам врача, родители изначально формируют у ребенка неправильное отношение к лечению зубов, используя фразы-клише. Самые распространенные из них все слышали в детстве: «Не бойся», «Больно не будет», «Не плачь», «Доктор чуть-чуть тебя поколет», «Сейчас комарик тебя укусит», «Придется потерпеть».

Конечно, у мамы и папы самые благие намерения. Они хотят настроить чадо на важную манипуляцию и морально подготовить к любому исходу, но на деле выходит медвежья услуга.

«Они заранее закладывают ребенку в подсознание, что все это может с ним произойти на приеме. Если он еще ни разу не был у стоматолога, лучше вообще ничего не говорить. Он не должен знать, что там может быть страшно, не нужно прививать страх», — посоветовала Руднева.

Детский врач сам знает, как преподнести информацию юному пациенту. С малышом он будет беседовать в игровой форме и отвлекать от неприятных моментов, а подростку подробно расскажет, как проходит процедура, чтобы тот сам контролировал процесс через зеркало и хоть как-то владел ситуацией.

Ни в коем случае не стоит рассказывать ребенку пугающие истории из своей жизни. Когда родители, а тем более бабушки и дедушки были маленькими, медицина была совсем другой. К тому же подобный негативный опыт может и вовсе не повториться. С признаниями в дентофобии (боязнь стоматологического лечения — Прим.ред.) тоже лучше повременить.

«Доктор знает, как правильно найти подход и сказать нужным образом. Он сам направит общение так, чтобы было комфортно, а не страшно», — заверила стоматолог.

Правда, Елена Руднева предупреждает, что сын или дочь может случайно услышать беседу взрослых о неприятном лечении зубов или узнать о причиняющих боль стоматологах от сверстников в детском саду или школе. Поскольку эти люди входят в его близкий круг общения, их слова имеют особый вес, а значит, ребенок запомнит их историю и запишет на подкорку негативную ассоциацию. В этом случае нужно постараться развеять страхи и заверить, что у него будет иной, собственный опыт и совершенно другой доктор.

Как настроить ребенка на лечение у стоматолога

Как уменьшить страх ребенка перед походом к стоматологу, какие фразы родителям нельзя говорить. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Довольно часто визит к стоматологу сопровождается зубной болью. Кариес, пульпит, флюс, гингивит — все это требует незамедлительного лечения. Как бы ни было жаль кроху, нужно вести его на прием, зная, что ему придется терпеть укол анестезии и другие болезненные манипуляции.

В этом случае малыш должен усвоить, что обращение в клинику — единственный правильный шаг. Там ему обязательно помогут и избавят от боли. Если же сидеть дома и бояться, боль в зубах и деснах только усилится. А вот о том, что в кресле стоматолога ему временно могут сделать еще больнее, лучше не упоминать. Не стоит программировать ребенка на неизбежное «мучение» врачами.

Врач и медсестра расскажут маленькому пациенту в сказочной форме, что во рту сидит червячок или микробик, который кусает зубик, и его обязательно нужно оттуда убрать. Малыш сам придет к выводу, что нужно избавиться от вредителя, и доверится доктору.

«Если ребенок не знает, что с ним будет происходить, он может и не заметить манипуляций, которые проводит врач, например, не ощутит анестезию. Все действия мы завуалируем в понятные фразы. И обязательно пообещаем ему подарок, например, мороженое, за помощь и смелость», — ободрила стоматолог.

Самая верная тактика — позволить сыну или дочери сформировать собственное отношение к стоматологии за несколько посещений. А родитель в этом случае должен выступить как моральная поддержка.

Желательно хотя бы для первых посещений выбрать стоматологию, оснащенную детскими гаджетами. В современной клинике пациента отвлекут от пугающих мыслей с помощью игровых приставок, непосредственно в кресле включат мультфильм или детское кино, а если повезет, даже выдадут очки виртуальной реальности. Новые впечатления и интересный сюжет однозначно помогут забыть про манипуляции во рту и заодно заглушат жужжание бормашины.