Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту и американскими астронавтами Мэттью Домиником, Майклом Барратт и Джанеттой Эппс отстыковался от Международной космической станции (МКС) и двигается на Землю. Об этом сообщили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Отстыковка произошла в минувшую среду в 17:05 по времени Восточного побережья США (24 октября 00:05 по московскому времени). В пятницу утром корабль ожидают встретить у побережья Мексиканского залива.

К слову, корабль Crew Dragon стартовал к МКС 4 марта. Запуск произвели с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Корабль должен был вернуться 8 октября, но потом сроки были сдвинуты. Сначала на два дня, а после еще на три дня. Всему виной ухудшившиеся погодные условия, а именно — ураган «Милтон».

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