Опасно для жизни: врач назвала причины детского храпа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Врач Крылов: храпеть ребенок может из-за субклинической гипоксии

Опасно для жизни: врач назвала причины детского храпа

Фото: 5-tv.ru

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Чтобы лечить такую проблему, нужно обратиться за консультацией не только к отоларингологу, но и стоматологу.

Храп у ребенка может сигнализировать о наличии субклинической гипоксии, то есть недостатка кислорода, опасного для жизни и здоровья. Об этом детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов предупредил в беседе с изданием Газета.ру.

Он отметил, что распознать опасное состояние бывает сложно, но его можно заподозрить по шумному дыханию во сне. Когда кислорода мало, организм адаптируется, но без последствий это не проходит, сказал специалист.

«Если в норме в процессе клеточного дыхания из одной молекулы глюкозы должно образовываться 36 молекул АТФ, то при гипоксии — лишь пять молекул», — объяснил Крылов.

Все это выливается в раздражительность у ребенка, плаксивость, неусидчивость и проблемы с эндокринной и иммунной системой. Именно поэтому лечение храпа не стоит откладывать в долгий ящик или вовсе не обращать внимание на проблему. И нужно как можно скорее посетить отоларинголога и стоматолога. Ведь зачастую храп провоцирует неправильный прикус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в выходные так важно отсыпаться.

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