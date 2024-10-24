«Строить ничего не буду»: красноярский мошенник обманул россиян на десятки миллионов рублей

Жертвами компании из Сибири стали по меньшей мере 60 человек.

Афера всероссийского масштаба: в Красноярском крае расследуют дело о мошенничестве. Жертвами сомнительной строительной компании стали по меньшей мере 60 человек из нескольких регионов Сибири, а также Москвы и Петербурга.

Все они поверили красивым картинкам в интернете и положительным отзывам. Заказали в этой конторе бани и частные дома. А в итоге потеряли десятки миллионов рублей. Организатор преступной схемы, предположительно, сбежал за границу.

Есть ли шансы наказать афериста, разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Свою «баню мечты» Елена Фоменко построила лишь со второй попытки. Первый вариант так и остался только на картинке. Строительную фирму «Сибирский кедр» женщина нашла в социальной сети.

«Ну это все расписывалось так. Все замечательно и великолепно. Какая красота, это все быстро делается. Какие-то подробности этих домов. «Здесь наш материал, здесь мы ответственность несем», — рассказывает Елена Фоменко.

В переписке менеджер торопил и настаивал: договор нужно заключать прямо сейчас. Цены на материалы вот-вот взлетят. Тогда Елена собрала все сбережения и внесла предоплату — 150 тысяч рублей.

«Мальчики приехали, поставили винтовые сваи. Уже работа началась, я уже была довольна. Даже никаких проблем не было. Но потом начался май, и я стала созваниваться с ним, а он трубку не берет», — говорит пострадавшая.

Больше рабочие на объекте не появлялись. Однако, отчасти эффект был достигнут, чтобы вернуть деньги, Елене приходится «париться» до сих пор.

«Я только уже потом поняла, что он плохие комментарии убирал. А подсадные люди все это подписывали, и все это было бутафорией», — признает другая потерпевшая.

Ольга тоже повелась на красивую картинку и положительные отзывы в социальных сетях. В компании «Сибирский кедр» в 2020 году она заказала дачный дом по выгодной цене. Но после оплаты половины суммы — это 400 тысяч рублей — работы так и не начались.

«Перестал он мне отвечать на звонки и смс-сообщения, я начала волноваться. А потом, когда уже женщина мне написала, что она тоже пострадала, что таких очень много… Ну здесь уже выхода не было, я уже пошла в полицию», — говорит жительница Алтайского края.

От действий руководителя компании Артема Ерофеева за шесть лет уже пострадали не меньше 60 человек из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Мошенники отметились в Санкт-Петербурге и Москве.

«Была обманута еще одна женщина. То есть совсем рядом с нашим участком на 500 тысяч точно также обманули, как и нас. По той же схеме, тот же самый Ерофеев Артем Сергеевич. Только фирма там называлась не «Сибирский кедр», как в нашем случае, а уже «Эко Хаус», — говорит еще одна пострадавшая.

Фирму с таким названием Ерофеев открыл взамен той самой компании «Сибирский кедр» и теперь продолжает обманывать людей под новым брендом.

Компания «Эко Хаус» зарегистрирована в небольшом офисном помещении. Однако, дверь его закрыта, внутри никто не появлялся уже несколько лет. Даже на табличке не указано название фирмы. А значит, адрес просто фиктивный.

По месту постоянной регистрации отсутствует и сам Артем Ерофеев. Он предусмотрительно избавился от нажитого имущества и бежал за границу.

«Он, когда мы с ним уже последние разы общались, он мне сказал: „Я строить тебе ничего не буду“. И присылает фотографию, что он уже в Турции. Я, говорит, уехал на ПМЖ», — рассказывает Андрей Осадчук.

В личный профиль в социальной сети новых подписчиков Ерофеев не принимает. Подпись под фотографией гласит: «Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец — они будут плюсами». Словно издевка над обманутыми клиентами. Теперь аферист безнаказанно работает в удаленном режиме, заключает новые договоры и собирает деньги с клиентов через посредников.

«Такие преступления расследовать можно, они раскрываются. Но тем не менее к этому надо приложить определенные усилия. Если люди объединятся, будут подавать коллективные иски и коллективные заявления на совершение таких мошеннических действий, и это получит общественный резонанс, то, скорее всего, правоохранительные органы будут работать намного лучше», — считает юрист Елена Рудакова.

В последнее время на звонки Артем Ерофеев не отвечает, непрочитанными остаются и сообщения в социальных сетях. Не исключено, что организатор преступной схемы затаился. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого», — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Юрченко.

Артему Ерофееву грозит до шести лет лишения свободы. Не исключено, что в ближайшее время организатора мошеннической схемы объявят в международный розыск.