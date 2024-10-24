В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс

Эфирная новость 42 0

Politico: против немедленного приглашения Украины в НАТО выступают 7 стран блока

Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Даже «лучший друг» Киева — Вашингтон — не спешит приглашать Незалежную в военно-политический блок.

Сразу семь стран НАТО выступают против немедленного приглашения в альянс Украины. Об этом пишет Politico.

В числе тех, кто не спешит отвечать на призывы президента* Украины Владимира Зеленского, — Германия и даже самый большой друг Киева США. Также сопротивляются Венгрия и Словакия. Правительства этих стран занимают наиболее взвешенную позицию по отношению к украинскому кризису.

Не сильно рады приглашению Киева Бельгия, Словения и Испания. Отмечается, что они поддерживают Зеленского только на словах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США признали невозможность победы Украины над Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.64
0.05 104.38
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Пятилетний мальчик пропал в Кировской области
12:18
До последнего? На Украине отменят бронь от мобилизации для миллиона мужчин
12:06
«Доминируют над всем и вся»: Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому миропорядку
12:00
Превратились в руины: Израиль нанес удар по офису арабского телеканала в Ливане
11:48
«Прекратить насилие»: Путин призвал к разрешению конфликта на Ближнем Востоке
11:43
На рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство

Сейчас читают

Пять продуктов, которые после 40 лет сделают вас молодыми
В Москве готовятся к премьере этно-оперы «Князь Владимир»
«Это просто защита»: SHAMAN объяснил желание зарегистрировать бренд «Я русский»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака