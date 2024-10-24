В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
Politico: против немедленного приглашения Украины в НАТО выступают 7 стран блока
Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru
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Даже «лучший друг» Киева — Вашингтон — не спешит приглашать Незалежную в военно-политический блок.
Сразу семь стран НАТО выступают против немедленного приглашения в альянс Украины. Об этом пишет Politico.
В числе тех, кто не спешит отвечать на призывы президента* Украины Владимира Зеленского, — Германия и даже самый большой друг Киева США. Также сопротивляются Венгрия и Словакия. Правительства этих стран занимают наиболее взвешенную позицию по отношению к украинскому кризису.
Не сильно рады приглашению Киева Бельгия, Словения и Испания. Отмечается, что они поддерживают Зеленского только на словах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США признали невозможность победы Украины над Россией.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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