Стоит обратить внимание: почему у котов текут слюни

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Ветеринар Цыпленков: у кота могут течь слюни из-за проблем с зубами

Стоит обратить внимание: почему у котов текут слюни

Фото: 5-tv.ru

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Хозяевам не стоит игнорировать симптом, чтобы вовремя помочь питомцу.

Обильное слюноотделение у кота может указывать проблемы с зубами или застрявший в десне мелкий предмет. Об этом aif.ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

«Чаще всего нужно обратить внимание, что ел ваш питомец, и искать во рту косточку или что-то мелкое, что может воткнуться в десну», — дал совет специалист.

Также возможными причинами являются воспаление слюнной железы и стоматологические проблемы. Цыпленков отметил, что питомец, как и человек, способен страдать из-за кариеса или других серьезных недугов вроде гингивита, пульпита или периодонтита.

Кроме того, слюни у кота могут говорить о язве, эрозии и даже опухоли. Все дело в воспалительном процессе, сопровождающем эти заболевания.

Стоит обратить внимание, не получал ли кот травму. Например, животное могло сломать зуб или повредить челюсть.

Еще одна возможная причина — реакция на горечь. Стоит вспомнить, получал ли питомец горькое лекарство или съел недавно какой-либо цветок. Если ничего из этого не было, то хозяину стоит отвести любимца к ветеринару.

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