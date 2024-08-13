Как распознать у кошки анафилактический шок — отвечает ветеринар

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Анафилактический шок у кошки можно распознать по затрудненному дыханию

Как распознать у кошки анафилактический шок — отвечает ветеринар

Фото: 5-tv.ru

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При обнаружении симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Кошки, как и люди, подвержены аллергической реакции. Одним из самых страшных ее проявлений является анафилактический шок — отек дыхательных путей, сопровождающийся снижением давления. Об этом aif.ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Такое состояние крайне опасно. Оно может привести не только к проблемам с дыханием, но и к смерти. Поэтому очень важно вовремя распознать анафилактический шок вовремя.

«Кошки хрипят, отекают, горло сильно отекает. Если у животного отек, то нужно срочно дать мочегонное. Если воспаление, то гормональные препараты. Если шок произошел пищевой, то сразу везите котейку в лечебницу», — указал Цыпленков на основные симптомы.

Дрожь, низкая температура животного, рвота, бледные десна и диарея — тоже признаки анафилактического шока у кошки. Привести к такому состоянию могут укусы насекомых, лекарства, пищевые продукты.

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