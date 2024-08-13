Анафилактический шок у кошки можно распознать по затрудненному дыханию
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При обнаружении симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.
Кошки, как и люди, подвержены аллергической реакции. Одним из самых страшных ее проявлений является анафилактический шок — отек дыхательных путей, сопровождающийся снижением давления. Об этом aif.ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.
Такое состояние крайне опасно. Оно может привести не только к проблемам с дыханием, но и к смерти. Поэтому очень важно вовремя распознать анафилактический шок вовремя.
«Кошки хрипят, отекают, горло сильно отекает. Если у животного отек, то нужно срочно дать мочегонное. Если воспаление, то гормональные препараты. Если шок произошел пищевой, то сразу везите котейку в лечебницу», — указал Цыпленков на основные симптомы.
Дрожь, низкая температура животного, рвота, бледные десна и диарея — тоже признаки анафилактического шока у кошки. Привести к такому состоянию могут укусы насекомых, лекарства, пищевые продукты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек.
Читайте также
81%
1.96 96.69
1.51
Нашли ошибку?