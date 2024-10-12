Пропавших три года назад детей нашли в глуши в Новой Зеландии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Daily Mail: пропавших три года назад в Новой Зеландии детей нашли в глуши

Пропавших три года назад детей нашли в глуши в Новой Зеландии

Фото: www.globallookpress.com/Robert Haasmann

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Что все это время с ними происходило?

В Новой Зеландии охотники случайно наткнулись на детей, пропавших три года назад. Об удивительной истории рассказало издание Daily Mail.

В декабре 2021 года 11-летняя Джейда, девятилетний Маверик и восьмилетняя Эмбер исчезли. За несколько месяцев до этого их отец без ведома матери забрал наследников на 18 дней в поход. По возвращении дети рассказали, что жили в палатке на природе. По словам матери детей, уже после первого похода они вернулись сильно похудевшими, что не на шутку ее встревожило.

Спустя несколько месяцев папа снова решил забрать детей на некоторое время. С тех пор мама больше не видела сына и дочерей. После их исчезновения она обратилась в полицию. Шли поиски, но на след пропавших правоохранителям так и не удалось выйти.

Время от времени появлялись свидетели, которые утверждали, что видели мужчину с детьми. Но лишь недавно дело сдвинулось с мертвой точки.

Охотники случайно заметили семью в лесу и сняли их на видео. Мужчина с тремя детьми спокойно шел через поле по сельской местности. Сначала охотники подумали, что это браконьеры, и крикнули им, что они идут по частной территории. Когда охотники спросили, знает ли кто-нибудь, что они здесь, девочка крикнула: «Нет, только вы, ребята».

Женщина утверждает, что таким образом ее дочь подала сигнал, что им нужна помощь. Она указала, что отец ее детей — человек с непростым нравом, склонный к доминированию и контролю, особенно в отношении членов семьи. Она считает, что произошедшее с Джейдой, Мавериком и Эмбер представляет собой насилие над детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Эвересте нашли останки пропавшего 100 лет назад альпиниста.

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