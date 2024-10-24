В Госдуме раскрыли размер средней страховой пенсии в 2025 году

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 37 0

Силуанов: размер страховой пенсии в 2025 году поднимут до 24 тысяч рублей

В Госдуме раскрыли размер средней страховой пенсии в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Повышение произойдет с 1 января.

Средний размер страховой пенсии в 2025 году составит порядка 24 тысячи рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Он пояснил, что страховую пенсию увеличат в соответствии с уровнем инфляции в следующем году. Вместе с тем в Минэкономразвития прогнозируют ее рост до 7,3% в 2025-м. Силуанов подчеркнул, что были учтены и необходимые гарантии в сфере социальной политики.

«Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей», — указал Силуанов.

Размер страховых пенсий поднимут — 1 января 2025 года.

Кроме того, стало известно, что в России предложили выплачивать дополнительную 13-й пенсию для всех пожилых граждан, получающих страховую пенсию по старости.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство выделило почти 500 миллиардов рублей на льготную ипотеку.

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