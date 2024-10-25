Призрак дома Ходжсонов: реальная история семьи, столкнувшейся с невидимым злом

Кинофраншиза «Заклятие» сегодня по праву считается одной из лучших серий фильмов ужасов. Вот уже несколько лет на большие экраны выходят ленты, пронизывающие до мурашек. Любители пощекотать нервишки с удовольствием посещают премьеры, стремясь насладиться внезапными поворотами сюжета, таинственной и гнетущей обстановкой и, конечно, победой добра над злом.

Только вот мало кто знает, что творения сценаристов и режиссеров — далеко не пустой вымысел, рожденный в порыве фантазии. Так, почти что каждый фильм серии «Заклятия» основан на ужасающей реальной истории, запечатленной специалистами по паранормальным явлениям, журналистами и даже полицейскими. До сих пор эти таинственные и потусторонние случаи оспариваются экспертами, которые гадают — существует ли сверхъестественное на самом деле, и стоит ли с ним шутить.

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Одним из самых задокументированных неподвластных разуму происшествий считается так называемый «Энфилдский полтергейст». Зловещая история приключилась с семьей Ходжсон в 1977 году в Лондоне в районе Энфилд. Именно она легла в основу ленты «Заклятие 2», протрубив на весь мир об одержимой духом 11-летней девочке Джанет. Маленький ребенок парил в комнате, говорил нечеловеческим голосом и поднимал тяжелейшие предметы, которые не в силах был сдвинуть даже взрослый мужчина.

О том, что на самом деле происходило в проклятом доме и что случилось с семьей Ходжсон после переезда из жуткой обители — читайте в материале 5-tv.ru.

Все как в фильме?

Основные части «Заклятия» рассказывают зрителям о приключениях таинственной пары супругов Эда и Лоррейн Уорренов. Исследователи паранормальных явлений откликаются на различные зовы о помощи — спасают целые семьи от демонических сил, духов и привидений.

Как ни странно, муж и жена, якобы обладающие экстрасенсорными способностями, действительно существовали в реальности — прославленные специалисты по «тому свету» вели свои расследования и даже гастролировали по городам с собственными лекциями.

Супруги стали авторами многочисленных книг, а также, по их словам, работали с такими известными сверхъестественными феноменами, как «Амитивилль», «Проклятье Анабель», ужасы в церкви Борли и в семье Перрон. Так, различные части «Заклятия» основаны как раз на этих мистических событиях.

«Энфилдский полтергейст» также вошел в список. Только вот расследовали случай не именитые Уоррены, а члены британского Общества психических исследований Морис Гросс и писатель Гай Лайон Плейфер.

Муж с женой же, получившие всенародную известность, лишь кратко прокомментировали окутанное тайной дело — они подтвердили, что в доме в Ходжонсов творилось страшное.

«Теперь вы не могли записать опасную, угрожающую атмосферу внутри этого маленького дома. Но вы могли снимать левитацию, телепортацию и дематериализацию людей и объектов, которые там происходили. Не говоря уже о многих сотнях часов магнитофонных записей этих духовных голосов, громко говорящих в комнатах», — утверждал Эд Уоррен.

Всего лишь детское баловство?

Все началось вечером 30 августа 1977 года. Вот уже несколько лет мать-одиночка Пегги Ходжсон, расставшаяся с супругом, растила четверых детей: 12-летнюю Маргарет, 11-летнюю Джанет, десятилетнего Джонни и семилетнего Билли.

Совсем ничего не предвещало беды, однако младшая дочь внезапно ошарашила маму, заявив, что кровати ее братьев расшатываются сами по себе. Родительница не поверила в рассказ девочки и посоветовала ей поскорее ложиться спать, списав все на детскую фантазию.

Только вот на следующий день Пегги сама стала свидетельницей паранормального. Находясь в своей комнате, она услышала громкий шум, доносящийся сверху из спальни детей. Миссис Ходжсон хотела строго настрого запретить наследникам баловаться, однако увидела жуткое и необъяснимое.

«Все началось в дальней спальне, комод сдвинулся, и было слышно шарканье. Мама сказала: „Я хочу, чтобы ты убрала это“. Мы рассказали ей, что происходит, и она пришла, чтобы увидеть это сама. Она увидела, как комод двигается. Когда она попыталась отодвинуть его, у нее ничего не получилось», — вспоминала Джанет в документальном фильме.

Казалось, что потусторонняя сила стремилась запереть семью в комнате. Неожиданно шум в доме начал нарастать. Отовсюду разносились странные звуки: из-под пола, с потолка, из стен. Обычное жилое помещение вдруг превратилось в обитель страха и ужаса.

Кресло, двигающееся само по себе

Перепуганная Пегги Ходжсон среагировала молниеносно. Она велела страшим детям собираться, младших подхватила на руки и ринулась прочь из проклятого дома. Отправилась женщина к соседям Вику и Пегги Ноттингем.

Крепкий мужчина, разумеется, не поверил бедной матери. И все же благородный джентльмен отправился воочию увидеть того самого призрака, который так ошарашил целую семью. Не ожидая ничего необычного, добросовестный сосед вошел в дом. Сперва ничего странного не происходило, но спустя короткое время Вик выбежал на улицу побледневший.

Он также стал свидетелем мистических проявлений — странный звук без четкого источника доносился отовсюду, словно касался Ноттингема и становился все ближе и ближе.

Взрослые не нашли ничего лучше, как вызвать полицейских. Только вот защитники правопорядка оказались в таком же замешательстве. Кроме того, они не нашли никого «материального», кто бы мог понести ответственность за сами по себе двигающиеся предметы и таинственные стуки.

«Большое кресло без посторонней помощи переместилось на четыре фута по полу (около 1,2 метра — Прим. ред.)», — делилась полицейский Кэролин Хипс после проверки мебели на предмет скрытых веревок.

«Сила, которую никто не понимает»

Ходжсон оставались в отчаянии. Находиться в доме было страшно — липкое ощущение, что за тобой постоянно кто-то наблюдает, пронизывало до глубины костей.

Кроме того, Пегги искренне опасалась за свою младшую дочь Джанет — неизведанный полтергейст больше всего внимания уделял именно ей. Именно после ее игры с доской Уиджи начали твориться жуткие вещи.

Девочка стала контактировать с загробным существом. Порой она говорила мужским и нечеловеческим голосом, представляясь Биллом Уилкинсом — престарелым мужчиной, умершем за несколько лет до известных событий в том самом доме в собственном кресле.

Джанет подробно описала смерть усопшего, а его родственники подтвердили, что близкий человек покинул мир именно так, как сказала девочка.

Единственное, что оставалось безутешной матери — обратиться к журналистам. Совсем скоро история стала достоянием общественности, а на паранормальные события обратили внимание местные специалисты.

В доме на Грин-стрит побывали сотрудники Daily Mirror, BBC и многие другие крупные каналы и издания. Все сотрудники становились свидетелями зловещих случаев: вещи дергались и порой сдвигались с места сами по себе, металлические детали магнитофонного оборудования оказывались деформированными, а мебель рьяно швырялась. Интернет до сих пор пестрит жуткими фотографиями, сделанными в моменты сверхъестественного.

Но что самое ужасное — помимо общения с призраком и воспроизведения его голоса, Джанет поднималась в воздух. Порой неведомая сила удерживала ее, да так что из устрашающих невидимых лап ее приходилось вытаскивать, пока на лице юной Ходжсон отражались муки боли. Только вот сама девочка полтергейст плохим не считала.

«Я чувствовала, что меня использовала сила, которую никто не понимает. Я действительно не люблю слишком много думать об этом. Я не уверена, что полтергейст был действительно „злым“. Это было почти так, как если бы он хотел стать частью нашей семьи», — утверждала она.

Правда или вымысел?

Названные специалисты по паранормальным явлениям Морис Гросс и Гай Лайон Плейфер были уверены, что расследуют настоящий случай проявления потусторонней энергии. Вот только многие логично поднимали на смех историю дома в Энфилде. Эксперты и 70-х, и нынешнего времени, когда-либо изучавшие дело, списывали темную силу на обыкновенные детские шалости и юный смышленый ум.

Ученые утверждали, что тот самый записанный на кассеты загробный голос, которым говорила Джанет, на самом деле был произведен ее ложными голосовыми складками.

Кроме того, некоторые эксперты отмечали, что возможный дух действовал только тогда, когда за ним не наблюдали, а известные кадры с левитацией были сделаны по договоренности с фотографом, запечатлевшим моменты прыжков Джанет с кровати.

Тем временем, те самые прославленные Уоррены, подтвердившие наличие полтергейста, сегодня и вовсе считаются чуть ли не шарлатанами.

Младшая из дочерей Ходжсон действительно подтвердила, что некоторые инциденты были подстроены ей и Маргарет. Вот только в исключительных случаях — по сей день она уверяет, что все происходило на самом деле. Кроме того, Морис Гросс и Гай Лайон Плейфер всегда ловили девочек на лжи.

«Один или два раза мы имитировали феномены, просто чтобы посмотреть, поймают ли нас мистер Гросс и мистер Плейфэр. Им это всегда удавалось», — признавалась Джанет в беседе с ITV News.

«Полтергейст всегда будет со мной»

По словам Ходжсонов, история постепенно начала затухать после посещения священника в 1978 году. Преследования сверхъестественных сил стали сходить на нет, однако Пегги и дети все еще чувствовали чужое присутствие в доме.

Джанет покинула отчую обитель всего в 16, достаточно рано вышла замуж. К сожалению, судьба семьи сложилась не совсем счастливо: Джонни умер от рака всего в 14 лет, а после онкологию обнаружили и у Пегги.

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Младшая дочь миссис Ходжсон же пережила страшнейшую потерю — ее родной сын покинул мир в возрасте 18 лет прямо во сне.

После смерти Пегги в тот злополучный дом переехала Клэр Беннетт с четырьмя сыновьями. Женщина ни разу не видела ничего подозрительного, однако всегда чувствовала себя неуютно — ей казалось, что на нее кто-то смотрит. Мальчики порой просыпались посреди ночи от неведомых разговоров снизу. Спустя всего два месяца семья переехала.

Сейчас соседями «Энфилдского полтергейста» стали новые жильцы. Родители стремятся сохранить свою анонимность, чтобы не напугать детей, не знающих об истории дома.

«Он жил за счет меня, за счет моей энергии. Называйте меня сумасшедшей, если хотите. Эти события действительно произошли. Полтергейст был со мной, и я чувствую, что в каком-то смысле он всегда будет со мной», — говорила Джанет Ходжсон.

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