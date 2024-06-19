«Открывается портал»: что будет, если заглянуть в открытые глаза покойника

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 119 0

Экстрасенс Харрис: находиться рядом с умирающим человеком опасно

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рядом с умирающим человеком нельзя находиться беременным, детям и людям со слабым здоровьем.

С процессом смерти связано много мифов. Экстрасенс Андрей Харрис развеял многие из них в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru

Оккультист заверил, что открытые глаза или изменение положения частей тела никак не связаны с мистикой. Все дело в банальной физиологии и судорогах, спазмах, которые могут возникать еще некоторое время после смерти.

«Здесь 100% не нужно бояться. Это простая физиология и реакция человеческого тела», — заверил Харрис.

Однако, уточнил экстрасенс, если обратиться к истокам оккультизма, то повод забеспокоиться все же найдется. 

«Считается, что душа выходит из человека с момента последнего выхода», — сообщил экстрасенс.

Харрис напоминает, что это чревато для тех, кто присутствует рядом с человеком в момент его смерти. По словам экстрасенса, в момент последнего выдоха открывается портал в тонкий мир. Он забирает большое количество энергии.

Оккультист предупредил, что детям, беременным и тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, в этот момент лучше не находиться близко. У этой категории людей может произойти излишняя утечка жизненной энергии, что может привести к неприятным последствиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ведьма Виктория Райдос разрушила надежды Виктории Бони на беременность.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года
17:02
Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака