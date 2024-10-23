«Обратитесь к аркану»: как карты Таро на заставке телефона помогают в исполнении желаний

Если поставить на заставку мобильного телефона изображение с картой Таро, это поможет в исполнении желания. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала таролог и нумеролог Настя Нескучная.

«Установка карт Таро на заставку вашего телефона — это не древний магический ритуал, а, скорее, инструмент самопрограммирования, мотивации и визуализация желаемого. Но есть нюансы, о которых знают только практикующие тарологи», — отметила эксперт.

По ее словам, карты Таро «говорят» с человеком символами, понятными на уровне подсознания. И они на самом деле способны предсказать будущие события, например, замужество или процветание.

«Действительно, в колоде Таро есть арканы, которые способны предсказать вам успех, процветание, изобилие, замужество, рождение ребенка и так далее. Но у каждого аркана есть и негативные значения», — добавила Нескучная.

В первую очередь, стоит посоветоваться с тарологом, который индивидуально выберет подходящий талисман. А после нужно будет найти название карты в интернете и установить нужную картинку на заставку телефона. Чем чаще будет использоваться мобильный, тем лучше получиться концентрироваться на выбранной цели.

«Мысленно обратитесь к аркану и попросите его о желаемом. Или перечислите его позитивные значения, закрепляя таким образом, что вы привлекаете в свою жизнь именно это», — порекомендовала таролог.

Однако, прежде чем ставить карту Таро на заставку телефона, необходимо знать значение каждой из них. И выбирать ту, что отвечает непосредственно желаниям и стремлениям.

«„Императрица» — ее уместно выбирать, если вы хотите привлечь мужское внимание, повысить свою привлекательность и женские вибрации. Также эту карту выбирают те женщины, которые хотят стать мамами. Карта «Солнца» — в буквальном смысле поможет вам найти свое место под солнцем, обрести успех и благополучие в семье, а также преодолеть преграды и получить желаемое», — посоветовала эксперт.

Карта «Сила» поможет не только справиться с трудностями, но и обрести тело своей мечты и раскрыть сексуальность. «Туз пентаклей» повысит шансы на получение прибыли и поможет в достижении любых благ, особенно материальных. А «Двойка кубков» поможет примириться влюбленным или найти вторую половину.

При этом эксперт предупредила, что карты Таро способны лишь помочь в достижении цели, но самому человеку все равно нужно приложить к этому усилия. Иначе аркан на заставке телефона так и останется «красивой картинкой».

Ранее 5-tv.ru показал как в принципе работают карты Таро.