Российские войска продолжают зачищать Селидово в ДНР
Бойцы заняли центр города, где был расположен основной укрепрайон ВСУ.
Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru
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Наши войска сломили оборону ВСУ в центре Селидово. Бойцы готовятся к атаке для полного освобождения города. Противник под плотным огнем вынужден отступать, признавая неспособность противостоять российским штурмовикам. Под контролем ВСУ осталась лишь одна асфальтированная дорога, впрочем, она уже тоже простреливается. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский побывал в поселках Первомайское и Нетайлово, которые были освобождены в начале наступления на Селидово. Делимся эксклюзивными кадрами.
Вот так после боя с ВС РФ выглядит американская помощь на территории ДНР, за моей спиной «Хаммер», та самая легендарная американская машина, которая поставляется на Украину в качестве военной помощи. Как можно видеть, после попадания в нее снаряда машина полностью уничтожена, полностью сгорела.
За моей спиной здание дворца культуры, которое было укреплено и подготовлено к длинной обороне. По всей территории ДК и прилегающей территории — мешки с песком, которые должны были защитить, как минимум, от осколков, но, как видно, здание в результате многочисленных прилетов полностью разрушено.
Вот так выглядит одно из мест примерного подвоза боеприпасов — за моей спиной фура, на которой собственное эти боеприпасы и доставлялись. В нее был прилет, повсюду валяется не разорвавшиеся 155-миллиметровые натовские боеприпасы. Буквально ими здесь все усеяно.
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