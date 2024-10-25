«Я что, сумасшедшая?» — Самойлова раскрыла стоимость кардигана для своей козы

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 21 0

Блогер Оксана Самойлова назвала настоящую цену кардигана для козы

«Я что, сумасшедшая?» — Самойлова раскрыла стоимость кардигана для своей козы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Любопытные подписчики супруги Джигана пришли к выводу, что животное носит одежду за десятки тысяч рублей. Так ли это на самом деле?

Блогер Оксана Самойлова опровергла слухи о том, что купила дорогущий кардиган для своей козы. Об этом сообщает KP.RU.

Супруга рэпера Джигана, возможно, решила подогреть интерес аудитории и опубликовала в личном блоге видео с одетым животным. Любопытные подписчики принялись за поиски и пришли к выводу, что кардиган принадлежит премиальному бренду, а его стоимость достигает 79 тысяч рублей.

«Если вы про свитер Fendi, то это с маркетплейса, фейковый, за 300 рублей. Я что, сумасшедшая? Я даже детям Fendi не покупаю», — рассказала Самойлова.

Блогер рассказывала, что мечтала о козе на протяжении двух месяцев. Заветное желание любимой супруги исполнил Джиган. Самойлова назвала ее Мими и воспринимает как «дочку».

Ранее 5-tv.ru писал, что новый питомец Джигана и Самойловой подворовывает со стола. Знаменитости не могут отказать малышке Мими в ее желаниях, ведь они относятся к ней, как к пятому ребенку. Они шутят, что коза живет получше многих людей — спит в кровати, одевается в лучшие наряды и питается как в ресторанах.

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