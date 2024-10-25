Затмила Джастина: супруги Бибер появились вместе на публике

Хейли старается расшевелить супруга, впавшего в глубокую депрессию на фоне скандала с P. Diddy,

Модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер впервые за два месяца после рождения первенца выбрались на свидание. Об этом сообщает американский портал US Weekly со ссылкой на инсайдера.

Папарацци застали чету возле ресторана. По информации источника, Бибер был очень закрыт — он носил темные очки и кепку, низко надвинутую на лицо, а его супруга Хейли, напротив, выбрала яркий костюмный образ и заметный макияж, словно специально отвлекая внимание общественности от своего супруга. И у этого есть резон.

Известно, что Бибер сейчас пребывает в состоянии глубокой депрессии на фоне разгорающегося скандала с P. Diddy, в котором он выступает в роли чуть ли не самой главной жертвы знаменитого американского рэпера и продюсера.

В то же время его супруга старается брать жизнь семьи в свои руки. Хейли Бибер всячески подчеркивает роль Джастина как отца, а кроме того, она уговаривает мужа пройти курс психотерапии — об этом ранее писал 5-tv.ru.