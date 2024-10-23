Жена Бибера уговаривает его на психотерапию после скандала вокруг P. Diddy

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 39 0

Жена Бибера уговаривает его на психотерапию после скандала вокруг P. Diddy

Жена Бибера уговаривает его на психотерапию после скандала вокруг P. Diddy

Фото: www.globallookpress.com/Jason Pohuski / Bmr

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Певца называют одной из главных жертв рэпера, обвиняемого в насилии над детьми.

Певец Джастин Бибер нуждается в психологической помощи после разразившегося в США скандала вокруг рэпера и продюсера P. Diddy, которого обвиняют в насилии над детьми. Исполнитель, которого называют одной из главных жертв рэпера, закрылся ото всех и находится в состоянии стресса. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера в семье артиста.

О проблеме заговорила жена Джастина Хейли Бибер. Она уговаривает супруга посетить психотерапевта, чтобы вернуться в нормальное состояние.

«Хейли всем сердцем предана ему и их браку, но сейчас для него нелегкое время. Она первая, кто говорит, какой он невероятный отец, но все остальное, что сейчас происходит в его жизни, давит на него, и она не может не беспокоиться, что это его сломает», — утверждает инсайдер.

Согласен ли Бибер на помощь специалистов, неизвестно.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре этого года рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей.

Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом. Вместо этого буквально на днях P. Diddy обвинили в еще одном аналогичном преступлении — изнасиловании 13-летней девочки. Всего таких обвинений — более ста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хейли Бибер не подпускает своих родителей к внуку.

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