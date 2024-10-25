«Не нужна лишняя статья»: Гуф извинился за потасовку в Подмосковье

Рэпер признался, что ему очень стыдно за содеянное.

Рэпер Алексей Долматов, наиболее известный под псевдонимом Гуф, извинился за свой дебош в Подмосковье. Обращение из отделения полиции артиста опубликовал в личном Telegram-канале его адвокат Сергей Жорин.

«Извиняюсь перед сотрудниками Наро-Фоминского УВД, где я сейчас нахожусь, 24 октября. Каюсь, искренне каюсь за последнюю выходку свою, которая разлетелась по всему Интернету. Мне стыдно перед всеми», — заявил Гуф.

Рэпер назвал свою ночную потасовку в Подмосковье «хулиганской выходкой». Вместе с тем музыкант не стал скрывать о своих двух последних днях — он ходит «из кабинета в кабинет» по этому делу. Получается, что сообщения СМИ о том, что Гуф лег в рехаб, оказались ложными.

Рэпер подчеркнул, что постарается больше не «косячить», так как решительно не желает оказаться в тюрьме и получить «лишнюю статью». По мнению Гуфа, в тот день он не смог удержать себя в руках, хотя обычно ему это успешно удается. При этом рэпер уверен и в «некрасивом» поведении другого человека во время той потасовки.

Задержание Гуфа

В среду, 23 октября, стало известно, что Гуфа задержали в Подмосковье. По предварительной информации, он отдыхал в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Выйдя из заведения, музыкант повздорил с мужчиной, между ними завязалась драка.

После этого рэпер вышел в прямой эфир, где сообщил, что попал в отделение полиции. В трансляции он показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Мужчина рассказал, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Позднее стало известно, что избитый мужчина является полицейским. В результате инцидента он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас также проводится проверка и по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», причем ранее на музыканта уже составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, источник РИА Новости отметил, что Гуфа также допросили по статье о грабеже, по которой предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о потасовки рэпера Гуфа в Подмосковье.