Вечеринка с продолжением: появились подробности потасовки рэпера Гуфа в Подмосковье

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 22 0

Рэпер Гуф отказался оплачивать услуги в бане и избил полицейского в Подмосковье

Вечеринка с продолжением: появились подробности потасовки рэпера Гуфа в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Итогом конфликта стала черепно-мозговая травма сотрудника полиции. Что произошло?

Рэпер Алексей Долматов, наиболее известный под псевдонимом Гуф, отказался оплачивать аренду физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Подмосковье, где отдыхал с компанией, а после избил мужчину, который оказался сотрудником полиции. Подробности случившегося рассказал источник 5-tv.ru.

Собеседник сообщил, что 22 октября Долматов вместе с компанией из пяти человек арендовали ФОК. Предоплата за услуги составляла 15 тысяч рублей. Оставшаяся сумма должна была обговариваться с директором комплекса, которая приехала туда же. Однако рэпер отказался платить еще 78 тысяч. Это и стало поводом для конфликта Гуфа с братом директрисы ФОКа, который оказался сотрудником патрульно-постовой службы УМВД России. Старший сержант полиции находился там в свободное от службы время.

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Итогом конфликта стало обращение полицейского за медицинской помощью. Врачи диагностировали мужчине закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение. Также потерпевший прошел медосвидетельствование, которое установило, что на момент случившегося он был трезв.

Сам музыкант от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения отказался.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство.

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