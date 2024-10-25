Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Среди других его известных работ — «Литейный», «Агент национальной безопасности», «Дорожный патруль».
Фото: из открытых источников
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Известный режиссер и сценарист Игорь Москвитин ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов, где он преподавал кинорежиссуру.
«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас», — написали в социальных сетях образовательного учреждения.
Москвитин родился в Пятигорске 25 июня 1953 года. Окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института, а также Высшие режиссерские курсы.
Он работал над такими популярными сериалами, как «Литейный», «Агент национальной безопасности», «Дорожный патруль», «Ветер северный», «Послушная жена» и многими другими.
Режиссер стоял у истоков культового криминального сериала «Улицы разбитых фонарей», где снял не только десятки серий, но и создал сценарии к разным эпизодам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 47 лет умерла актриса из фильма «Горько!» Марина Бойцова.
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