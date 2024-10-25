Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Среди других его известных работ — «Литейный», «Агент национальной безопасности», «Дорожный патруль».

Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Фото: из открытых источников

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Известный режиссер и сценарист Игорь Москвитин ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов, где он преподавал кинорежиссуру.

«Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас», — написали в социальных сетях образовательного учреждения.

Москвитин родился в Пятигорске 25 июня 1953 года. Окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института, а также Высшие режиссерские курсы.

Он работал над такими популярными сериалами, как «Литейный», «Агент национальной безопасности», «Дорожный патруль», «Ветер северный», «Послушная жена» и многими другими.

Режиссер стоял у истоков культового криминального сериала «Улицы разбитых фонарей», где снял не только десятки серий, но и создал сценарии к разным эпизодам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 47 лет умерла актриса из фильма «Горько!» Марина Бойцова.

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