«Вечная память»: в 47 лет умерла актриса из фильма «Горько!» Марина Бойцова

Звезда «Горько!» Марина Бойцова скончалась на 48-м году жизни
Фото: из открытых источников
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Только недавно артиста отметила свой день рождения.
Ушла из жизни актриса театра и кино Марина Бойцова. Ей было 47 лет. Об сообщил портал Кино-Театр.ру.
Отмечается, что артистки не стало 24 октября, спустя чуть более двух недель после своего дня рождения. Пока причины смерти неизвестны.
Коллеги артистки выразили свои соболезнования ее родным и близким в социальных сетях.
«Не стало потрясающего человека и талантливой актрисы Марины Бойцовой. Вечная память!» — отметила актриса Театра на Васильевском Анна Кирик.
Марина Бойцова родилась 6 октября 1977 года. Свою карьеру она начала в Государственном детском драматическом театре «На Неве» под руководством Татьяны Савенковой.
В кино Бойцова дебютировала в комедии Юрия Мамина «Горько!» Кроме того, актриса снялась в проектах «Три цвета любви», «Сонька Золотая Ручка». Завершающим штрихом в ее актерской деятельности стала драма «Пропавшее без вести», которая вышла в 2010 году.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла 99-летняя блогер-миллионник баба Маша.
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