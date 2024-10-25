Центробанк не видит признаков замедления инфляции в России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Регулятор не исключает ужесточение кредитной политики в 2025 году.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Центральный банк России не наблюдает признаков замедления инфляции в стране. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«В целом мы не наблюдаем признаков ее (инфляции. — Прим. ред.) замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились. В значительной степени в устойчивой части. Один из ее показателей — базовая инфляция превысила 9%. Инфляционные ожидания заметно возросли», — сказала Набиуллина.

Таким образом, глава ЦБ РФ объяснила решение повысить ключевую ставку до 21%.

По ее словам, в 2025 году потребуется дальнейшее ужесточение кредитной политики для удержания роста цен, поскольку перегрев экономики страны оказался выше прогноза.

При этом регулятор по-прежнему считает целевой уровень инфляции в 4%, несмотря на то, что наблюдается значительное отклонение от него. По словам Набиуллиной, без повышения ставки — инфляция была бы еще выше. Ожидается, что цель в 4% будет достигнута в первом полугодии 2026 года.

Центробанк (ЦБ) в пятницу поднял ключевую ставку до 21%. В сообщении регулятора говорится, что инфляция складывается выше, чем прогнозировалось в июле этого года. Кроме того, увеличиваются инфляционные ожидания.

Также в ЦБ допустили, что на следующем заседании ключевую ставку снова могут повысить. Оно запланировано на 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что «Сбер» повысил ставки по ипотеке на три процентных пункта по всем базовым ипотечным программам и возобновил семейную программу.

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