Суд освободил Гуфа из-под стражи по делу об инциденте в подмосковной бане. Об этом 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

«В отношении моего подзащитного Алексея Долматова, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии под стражу. Из-под стражи он освобожден в зале суда», — подчеркнул Жорин.

Кроме этого звездный защитник поблагодарил суд и органы прокуратуры за объективность, однако отметил, что с правовой квалификацией предъявленного обвинения Алексею Долматову он не согласен.

«Содержание под стражей — самая суровая мера пресечения, которая в данном случае является чрезмерной», — пояснил Жорин, добавив, что в ходе следствия сторона защиты будет доказывать свою позицию.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Гуфа задержали два дня назад после потасовки в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Там он отдыхал с друзьями, где повздорил с неким мужчиной. Через некоторое время рэпер вышел в прямой эфир, где рассказал, что попал в отделение полиции, а так же показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Пострадавший заявил, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Позднее выяснилось, что получивший «по уху» мужчина является сотрудником полиции. В травпункте он позднее засвидетельствовал, что получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а до этого на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Музыканта также допросили по статье о грабеже, по которое предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы.

К слову, музыкант уже принес публичные извинения.