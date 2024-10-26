«Мой мандаринчик!»: Ирина Пинчук купила Lamborghini за 30 миллионов рублей

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 156 0

Блогер Ирина Пинчук купила автомобиль оранжевого цвета

«Мой мандаринчик!»: Ирина Пинчук купила Lamborghini за 30 миллионов рублей

Фото: Instagram*/pinchuk_official

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Блогер шутливо отметила, что взяла автомобиль за рекламу.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук приобрела автомобиль Lamborghini Urus. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

 «Получается, можете поздравлять. Добро пожаловать, мой мандаринчик!» — написала Пинчук.

Стоимость такой роскошной покупки звезда не сообщила, но от подписчиков не скроешь ничего. Они сразу узнали, что автомобиль стоит около 30 миллионов рублей и разделились на два лагеря: одни поздравляли звезду с покупкой, а другие писали, что это сделано для рекламы.

«Дали для рекламы. Потом типа продаст», — написал подписчик.

«Вот ездила на переговоры в салон, договорились на бартер за один рилс и пару нативных сторис. Вот через пару лет думаю взять дом за рекламу», — шутливо ответила блогер.

Пинчук отметила, что предпочла оранжевый цвет, чтобы машину всегда было видно на дороге, парковке и, конечно же, в соцсети. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Пинчук хочет сделать пластическую операцию после вторых родов. Девушка давно комплексует из-за внешнего вида и наконец-то решилась на кардинальные изменения.

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