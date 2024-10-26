«Городской вайб»: 43-летняя супермодель вышла на улицу в кожаных трусах
Бразильская 43-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась в трусах на улице
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW
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Звезды подиумов и сцены продолжают удивлять публику откровенными фотосессиями.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио не снижает планку и по-прежнему собирает восторженные взгляды — не только зрителей модных показов, но и прохожих на улицах Нью-Йорка.
43-летняя звезда мировых подиумов приняла участие в откровенной фотосессии. Образ состоял из короткой белой футболки, кожаной куртки и черных кожаных трусов (так уместнее назвать ее мини-шорты) с высокой посадкой. Его дополнил легкий макияж, вольные локоны и темные очки.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио.
Черно-белые снимки Амбросио опубликовала в личном блоге. Бесконечные ноги модели в туфельках на высоких каблуках свели с ума подписчиков, коих у нее почти 12 с половиной миллионов. Армия поклонников оставила полтысячи лестных комментариев — все в голос восхищались потрясающей формой и неувядающей молодостью знаменитости.
Известные женщины в последнее время все чаще эпатируют публику откровенными снимками, и не только для моделей это теперь обычное дело. Недавно фолловеров сводила с ума солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. В личном блоге 47-летняя артистка разместила фото в крошечном бикини, с распущенными волосами и без косметики.
А вот экстравагантный выход 50-летней супермодели Кейт Мосс на показе Saint Laurent в Париже вызвал не только аплодисменты. Ее возраст они под сомнение не ставили и почему-то даже осуждали. По мнению комментаторов, селебрити выглядит даже старше и даже пластические операции, которые ей приписывают, не спасают ситуацию. Так или иначе, на подиум Кейт все еще активно приглашают, например, на очередной грандиозный показ Victoria’s Secret. Кстати, первый в ее карьере.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло первое за шесть лет шоу Victoria’s Secret и кого еще выбрали ангелами легендарного бренда в 2024 году.
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