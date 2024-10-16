Ангелы Victoria’s Secret вернулись: первый за 6 лет показ бренда состоялся в Нью-Йорке

Показ открыла модель Джиджи Хадид в шикарном нежно-розовом шелке. Но были и разочарования.

В Нью-Йорке прошло помпезное шоу Victoria’s Secret. Один из наиболее известных в мире брендов женского нижнего белья и купальников порадовал публику традиционным красочным показом.

Спустя целых 6 лет вынужденного перерыва — компанию хейтили за выбор однообразных моделей с одинаковыми недостижимыми для обычной женщины параметрами — на подиум вышли самые известные их «ангелы».

Длинноногие красавицы дефилировали в белье с невероятными крыльями райских птиц или бабочек за плечами.

Открыла шоу Джиджи Хадид в очень нежном пеньюаре. За спиной 29-летней девушки развевались шикарные кукольно-розовые ангельские крылья. Неизвестно, был ли у организаторов мероприятия какой-то политический посыл, ведь Хадид — палестинка по происхождению.

Reuters/Andrew Kelly

Для Ирины Шейк подобрали роковой образ — металлизированная сетка с перьями и звездами по бокам. Выглядела 38-летняя россиянка просто сногсшибательно.

Reuters/Andrew Kelly

Разочаровал выбор образа для значительно постройневшей Адрианы Лима. 43-летняя модель родила 2 года назад третьего ребенка и тогда стала объектом обсуждения из-за сильной прибавки веса. Организаторы почему-то не захотели сыграть на контрасте и облачили красотку в леггинсы и топ с длинными рукавами.

Reuters/Andrew Kelly

28-летняя Белла Хадид продефилировала по подиуму под живое исполнение хита певицы Шер «Believe». На контрасте с миниатюрным комплектом белья красотка застенчиво прикрывалась массивной красной шубой.

Reuters/Andrew Kelly

Кстати, многие зрители ожидали, что 78-летняя певица тоже оголится на сцене, но та выбрала закрытый наряд в темных тонах.

Reuters/Andrew Kelly

Изюминкой показа стали легендарные модели, давно завершившие карьеру.

Француженка Карла Бруни облачилась в кружево. 56-летняя супруга экс-президента Николя Саркози не стала полностью обнажаться, но однозначно оставила место воображению.

Reuters/Andrew Kelly

51-летняя чешская модель Ева Герцигова продемонстрировала шикарное платье.

Reuters/Andrew Kelly

Эффектную походку от бедра продемонстрировала 50-летняя Кейт Мосс. Британская супермодель тоже облачилась в черное кружево, как и ее возрастные коллеги.

Reuters/Andrew Kelly

Закрывала показ под мерцание миллионов конфетти непревзойденная Тайра Бэнкс. 50-летняя экс-топ-модель целомудренно прикрыла аппетитные формы, но выставила на обозрение шикарное декольте.

Reuters/Andrew Kelly

Всего в мероприятии участвовали 52 именитые модели — Иман Хаммам, Тейлор Хилл,

Эшли Грэм, Кэндис Свейнпол, Грейс Элизабет, Лила Мосс и Барбара Палвин, Алекс Консани, Алессандра Амбросио, Виттория Черетти, Палома Эльсессер и другие.

За 23 года существования шоу в продукции Victoria’s Secret по подиуму прогулялись почти все красавицы мировой индустрии моды.